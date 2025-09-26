Монолог фармацевта. Том 1.

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Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Юная травница Маомао ведет жизнь тихую и бедную, пока в один день ее не похищают, дабы продать во дворец императорских жен. Став дворовой прислугой, она мучительно выжидает, когда ее отпустят со службы. Однако, к своему несчастью, она замечает, что новорожденные дети наложниц погибают далеко не случайно. Неужели чей-то заговор? Или государственная измена? И Маомао против воли оказывается втянута в хитросплетенную сеть дворцовых интриг.
В книгу вошли 1-й и 2-й тома оригинальной манги, 8 глав: «Проклятие дворца императорских жен», «Сумасшедший ученый», «Небесная дева во дворце», «Призрак под луной», «Уход за больной», «Пиршество в дворцовом саду» (1-3). Книга соответствует первой половине 1-го тома оригинального ранобэ.