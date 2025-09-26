Монолог фармацевта. Том 1.

1 отзыв
Монолог фармацевта. Том 1. манга
7%
  • Kusuriya no Hitorigoto. Vol 1.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-13701
  • Вес: 565 гр.
  • Источник: Kusuriya no Hitorigoto
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Количество страниц: 366
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Романтика, Детектив, Исторический и Драма
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: NEKOKURAGE и Хюганацу
  • ISBN: 978-5-91996-532-9
  • Дата выхода: Август 2026 (допечатка)
Монолог фармацевта
Том 1
Том 2
Том 3

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Оригинальная цена
1 390 ₽
1 290 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

Юная травница Маомао ведет жизнь тихую и бедную, пока в один день ее не похищают, дабы продать во дворец императорских жен. Став дворовой прислугой, она мучительно выжидает, когда ее отпустят со службы. Однако, к своему несчастью, она замечает, что новорожденные дети наложниц погибают далеко не случайно. Неужели чей-то заговор? Или государственная измена? И Маомао против воли оказывается втянута в хитросплетенную сеть дворцовых интриг.

В книгу вошли 1-й и 2-й тома оригинальной манги, 8 глав: «Проклятие дворца императорских жен», «Сумасшедший ученый», «Небесная дева во дворце», «Призрак под луной», «Уход за больной», «Пиршество в дворцовом саду» (1-3). Книга соответствует первой половине 1-го тома оригинального ранобэ.

Отзывы и вопросы

A

С

Получил сегодня. Прекрасная манга, что по сюжету, что по качеству самой книги. Советую.

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