Монолог фармацевта. Том 2.

Маомао за особые заслуги принимают на службу в Нефритовый дворец, и теперь она день ото дня пробует на яд кушанья наложницы Гёкуё. Казалось бы, положенный срок она проведет без приключений, но вдруг на пиршестве, устроенном в императорском саду, пытаются отравить нравственную наложницу Лишу! Пусть она совсем молода и едва ли может соперничать с другими наложницами высокого ранга, а все же против нее явно строят козни. Даже служанки обратились против бедняжки! Вмешается ли Маомао?

В книгу вошли 3-й и 4-й тома оригинальной манги, 13 глав: «Умозаключения Маомао», «Зачем дарят шпильки», «Возвращение в родную гавань», «Соломинка», «Недоразумение», «Вино», «Поручение для Маомао», «Мед» (1-2), «Наложница Адо», «Недопонимание», «Евнух и девушка для утех», «Собирая узелок». Книга соответствует второй половине 1-го тома оригинального ранобэ.