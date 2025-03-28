Монолог фармацевта. Том 2.

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Монолог фармацевта. Том 2. манга
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  • Kusuriya no Hitorigoto. Vol 2.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-13702
  • Вес: 595 гр.
  • Источник: Kusuriya no Hitorigoto
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Количество страниц: 390
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Романтика, Детектив, Исторический и Драма
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: NEKOKURAGE и Хюганацу
  • ISBN: 978-5-91996-545-9
  • Дата выхода: Сентябрь 2025
Монолог фармацевта
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 390 ₽
1 290 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Маомао за особые заслуги принимают на службу в Нефритовый дворец, и теперь она день ото дня пробует на яд кушанья наложницы Гёкуё. Казалось бы, положенный срок она проведет без приключений, но вдруг на пиршестве, устроенном в императорском саду, пытаются отравить нравственную наложницу Лишу! Пусть она совсем молода и едва ли может соперничать с другими наложницами высокого ранга, а все же против нее явно строят козни. Даже служанки обратились против бедняжки! Вмешается ли Маомао?

В книгу вошли 3-й и 4-й тома оригинальной манги, 13 глав: «Умозаключения Маомао», «Зачем дарят шпильки», «Возвращение в родную гавань», «Соломинка», «Недоразумение», «Вино», «Поручение для Маомао», «Мед» (1-2), «Наложница Адо», «Недопонимание», «Евнух и девушка для утех», «Собирая узелок». Книга соответствует второй половине 1-го тома оригинального ранобэ.

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