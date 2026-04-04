Монолог фармацевта. Том 3.

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Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
На глазах Маомао дворец императорских жен избавляется от наложницы Адо и ее главной служанки и вместе с тем проводит чистку среди прислужниц. Маомао тоже пытаются рассчитать, но Дзинси не позволяет ей удалиться. Он выкупает ее у Малахитового чертога и нанимает на службу во Внешнем императорском дворце. Вскоре в «цветник» императорских жен прибывает новая наложница, которой назначен высший ранг. Так почему госпожа Гёкуё и госпожа Лихуа снова требуют Маомао к себе? Чем еще она может услужить?
В книгу вошли 5-й и 6-й тома оригинальной манги, 11 глав: «Служба во Внешнем дворце», «Обучение ремеслу», «Курительная трубка», «Намасу», «Свинец», «Косметика», «Прогулка по городу», «Сифилис», «Суйрэй», «Нарочно или случайно?», «Среднее жертвоприношение». «Книга соответствует первой половине 2-го тома оригинального ранобэ.