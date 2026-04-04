Монолог фармацевта. Том 3.

1 отзыв
Монолог фармацевта. Том 3. манга
7%
  • Kusuriya no Hitorigoto. Vol 3.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-13797
  • Вес: 900 гр.
  • Источник: Kusuriya no Hitorigoto
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Количество страниц: 358
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Романтика, Детектив, Исторический и Драма
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: NEKOKURAGE и Хюганацу
  • ISBN: 978-5-91996-547-3
  • Дата выхода: Июль 2026 (допечатка)
Монолог фармацевта
Том 1
Том 2
Том 3

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Оригинальная цена
1 390 ₽
1 290 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

На глазах Маомао дворец императорских жен избавляется от наложницы Адо и ее главной служанки и вместе с тем проводит чистку среди прислужниц. Маомао тоже пытаются рассчитать, но Дзинси не позволяет ей удалиться. Он выкупает ее у Малахитового чертога и нанимает на службу во Внешнем императорском дворце. Вскоре в «цветник» императорских жен прибывает новая наложница, которой назначен высший ранг. Так почему госпожа Гёкуё и госпожа Лихуа снова требуют Маомао к себе? Чем еще она может услужить?

В книгу вошли 5-й и 6-й тома оригинальной манги, 11 глав: «Служба во Внешнем дворце», «Обучение ремеслу», «Курительная трубка», «Намасу», «Свинец», «Косметика», «Прогулка по городу», «Сифилис», «Суйрэй», «Нарочно или случайно?», «Среднее жертвоприношение». «Книга соответствует первой половине 2-го тома оригинального ранобэ.

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