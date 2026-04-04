1 Монолог фармацевта. Том 1.

2 Монолог фармацевта. Том 2.

3 Монолог фармацевта. Том 3.

4 Монолог фармацевта. Том 4.

5 Монолог фармацевта. Том 5.

6 Монолог фармацевта. Том 6.

7 Монолог фармацевта. Том 7.

8 Монолог фармацевта. Том 8.

9 Комплект манги Монолог фармацевта. (1-2 том)

10 Комплект манги Монолог Фармацевта 1-4 том (комплект из 4-х книг)

11 Комплект Монолог Фармацевта 1-6 том (комплект из 6-х книг)

12 Собрание манги Монолог фармацевта. (7-8 том)

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.