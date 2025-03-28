Монолог фармацевта. Том 5.

Наложница Гёкуё действительно ждет ребенка, и Маомао, приставленная к ней, теперь всюду видит происки врагов. Оправившись после случая с алтарем, она подозревает, что духи, платья и зеркала, привезенные чужестранцами в дар императорскому двору, ведут к новому покушению. К тому же вдруг погибает наложница низшего ранга и пропадает дева-чиновник, которой вот-вот выходить замуж. Хлопот и забот добавляет и посланник, прибывший с Запада: ему страсть как хочется повидать фею, что обольстила его предка. Где же ее найти?