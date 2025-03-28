Монолог фармацевта. Том 5.

0 отзывов
Монолог фармацевта. Том 5. манга
7%
Монолог фармацевта
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 390 ₽
1 290 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Наложница Гёкуё действительно ждет ребенка, и Маомао, приставленная к ней, теперь всюду видит происки врагов. Оправившись после случая с алтарем, она подозревает, что духи, платья и зеркала, привезенные чужестранцами в дар императорскому двору, ведут к новому покушению. К тому же вдруг погибает наложница низшего ранга и пропадает дева-чиновник, которой вот-вот выходить замуж. Хлопот и забот добавляет и посланник, прибывший с Запада: ему страсть как хочется повидать фею, что обольстила его предка. Где же ее найти?

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)