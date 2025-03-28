Монолог фармацевта. Том 6.

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Монолог фармацевта. Том 6. манга
7%
Монолог фармацевта
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 390 ₽
1 290 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

День за днем Маомао исполняет поручения господина Дзинси, догадываясь, что его прошлое сокрыто завесой тайны. Но кто он такой? Как связан с императором? И каким был предыдущий государь, который столь внезапно скончался? Сама того не желая, Маомао оказывается посвящена в дела правящей семьи и со временем понимает, отчего ее господина хотят лишить жизни. Вскоре Дзинси отбывает на охоту, и там на него готовят новое покушение. Что же сделает Маомао? Позволит убить? И как же ей поступить, когда станет ясно, что господин не евнух?

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