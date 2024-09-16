Младший сын семьи чеболя. Новелла. Книга 1

Одержимый местью Юн Хёну пытается завоевать доверие основателя влиятельной корпорации Сунъян, чтобы сокрушить бизнес семьи, которая его предала.Юн Хёну посвятил тринадцать лет усердной работе на крупную корпорацию Сунъян. Он выполнял любые поручения, никогда не отказывал и не задавал лишних вопросов. Юн Хёну думал, что заслужил доверие компании, пока кто-то из семьи Сунъян не приказал его убить.

Когда Юн Хёну был готов встретить смерть, он внезапно очнулся в теле младшего внука основателя корпорации. Теперь он Джин Доджун, а за окном 1987 год. Юн Хёну решает воспользоваться представившимся ему шансом и отомстить, завладев компанией Сунъян. Уже зная всю историю, Джин Доджун становится советником дедушки, пока члены семьи плетут интриги друг против друга. И только холодный расчет поможет победить в нечестной игре, где на кону огромные деньги и власть.

Юный внук, который не может претендовать на наследство, но способен стать богаче всех своих родственников благодаря знаниям, накопленным в прошлой жизни.

Чеболи — крупные южнокорейские корпорации, находящиеся в собственности одной семьи.