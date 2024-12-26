Младший сын семьи чеболя. Том 1

Юн Хёну был убит и переродился в Корее 1987 года, за 30 лет до основных событий. Он знает всю историю наперед и использует воспоминания юного Джин Доджуна, чтобы завоевать доверие основателя корпорации Сунъян.

После 13 лет работы на корпорацию Сунъян, крупнейшей бизнес-империи Южной Кореи, Юн Хёну был убит. Чудесным образом он получает второй шанс и просыпается в прошлом в теле Джин Доджуна, младшего внука основателя корпоративной династии, которая его предала. В стремлении переписать свою судьбу, Юн Хёну ступает на тропу хладнокровной мести и намерен сокрушить бизнес Сунъян Групп.

Чеболи — крупные южнокорейские корпорации, находящиеся в собственности одной семьи.

Юный внук, который не может претендовать на наследство, но способен стать богаче всех своих родственников благодаря знаниям, накопленным в прошлой жизни.