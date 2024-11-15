Отныне я гадкий утенок в семье герцога. Том 2

Новая Сильвия Атланте продолжает делать все, чтобы стать независимой от собственной семьи. Ее следующим шагом становится поступление в волшебную академию, закончив которую она сможет самостоятельно вести свои дела. Однако, радикальные изменения, которые произошли с той, кого все называли гадким утенком, привлекают внимание не только ее друзей и родных, но также и императорского двора. Здесь расцветают совершенно иные интриги, но на стороне Сильвии теперь не только молодой рыцарь Тев, который с каждым днем становится все сильнее, а также могущественный король духов Сильфид...