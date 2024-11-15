Отныне я гадкий утенок в семье герцога. Том 2

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Отныне я гадкий утенок в семье герцога. Том 2 category.manhva
13%
  • I Became the Ugly Lady. Vol.2
  • Категория: Манхва
  • Артикул: Manga-12967
  • Вес: 500 гр.
  • Источник: I Became the Ugly Lady
  • Издатель: Бумажный фонарик
  • Размер: 14,5 x 21,5 см.
  • Количество страниц: 320
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Фэнтези и Исекай
  • Обложка: Твердый переплет
  • Бумага: Мелованная
  • Автор: Чон Хаим и Кан Сэа
  • ISBN: 978-5-17-169015-1
  • Дата выхода: Декабрь 2024
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1 479 ₽
1 280 ₽
Специальная цена

Описание

Новая Сильвия Атланте продолжает делать все, чтобы стать независимой от собственной семьи. Ее следующим шагом становится поступление в волшебную академию, закончив которую она сможет самостоятельно вести свои дела. Однако, радикальные изменения, которые произошли с той, кого все называли гадким утенком, привлекают внимание не только ее друзей и родных, но также и императорского двора. Здесь расцветают совершенно иные интриги, но на стороне Сильвии теперь не только молодой рыцарь Тев, который с каждым днем становится все сильнее, а также могущественный король духов Сильфид...

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