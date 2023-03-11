Магия вернувшегося должна быть особенной. Том 1

Человечеству пришел конец. А все потому, что он - Дезир Арман, студент лучшей магической академии Хаврион и его спутники, проиграли в последнем испытании Теневого мира - решающей схватке с драконом. Но едва весь мир исчез в небытие, как Дезир вдруг обнаружил себя живым. Поступающим в академию. Снова. Неужели у него появился шанс все исправить? Однако для этого нужно разобраться с тем порядком, который годами складывался в Хаврионе, а еще - собрать самую сильную команду и заново обрести друзей, чтобы вместе с ними спасти мир.

