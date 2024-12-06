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Лимитированный тираж манхвы «Папа, я против этого брака. Том 3» + набор официального мерча!
Атмосфера в поместье Флойенов накаляется! Джубелиан представила отцу своего возлюбленного – Макса. Герцог Флойен в ужасе от выбора дочери. Он не подозревает, что новые отношения Джубелиан – фиктивные, а сама она даже не догадывается, что Макс – «кровожадный принц». Регис знает, какая участь ждет любого, кто приблизится к императорской семье, и, чтобы спасти любимую дочь, он вынужден вступить в политическую игру. Но кто его главный противник: император или наследный принц?
В лимитированный комплект «Папа, я против этого брака. Том 3 + официальный мерч» входят:
*Готовый мерч может незначительно отличаться от изображенных на картинках.