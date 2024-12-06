Папа, я против этого брака. Том 3 + официальный мерч

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Папа, я против этого брака. Том 3 + официальный мерч category.manhva
Папа, я против этого брака
Том 1
Том 2
Том 3
1 699 ₽

Описание

Лимитированный тираж манхвы «Папа, я против этого брака. Том 3» + набор официального мерча!

Атмосфера в поместье Флойенов накаляется! Джубелиан представила отцу своего возлюбленного – Макса. Герцог Флойен в ужасе от выбора дочери. Он не подозревает, что новые отношения Джубелиан – фиктивные, а сама она даже не догадывается, что Макс – «кровожадный принц». Регис знает, какая участь ждет любого, кто приблизится к императорской семье, и, чтобы спасти любимую дочь, он вынужден вступить в политическую игру. Но кто его главный противник: император или наследный принц?

В лимитированный комплект «Папа, я против этого брака. Том 3 + официальный мерч» входят:

  • Манхва «Папа, я против этого брака. Том 3» от Roal, Yuri и Hong Heesu;
  • Открытка 15х21 см с сахарным напылением;
  • Открытки 10х15 см с покрытием софт-тач (2 шт.);
  • Карта таро 10х15 см с покрытием софт-тач;
  • Карточка с героем 5,5х8,5 см с ламинацией;
  • Стикерпак 10х15 см;
  • Блокнот 10х15 см с покрытием софт-тач.

*Готовый мерч может незначительно отличаться от изображенных на картинках.

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