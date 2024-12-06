Лимитированный тираж манхвы «Папа, я против этого брака. Том 3» + набор официального мерча!

Атмосфера в поместье Флойенов накаляется! Джубелиан представила отцу своего возлюбленного – Макса. Герцог Флойен в ужасе от выбора дочери. Он не подозревает, что новые отношения Джубелиан – фиктивные, а сама она даже не догадывается, что Макс – «кровожадный принц». Регис знает, какая участь ждет любого, кто приблизится к императорской семье, и, чтобы спасти любимую дочь, он вынужден вступить в политическую игру. Но кто его главный противник: император или наследный принц?

В лимитированный комплект «Папа, я против этого брака. Том 3 + официальный мерч» входят:

Манхва «Папа, я против этого брака. Том 3» от Roal, Yuri и Hong Heesu;

Открытка 15х21 см с сахарным напылением;

Открытки 10х15 см с покрытием софт-тач (2 шт.);

Карта таро 10х15 см с покрытием софт-тач;

Карточка с героем 5,5х8,5 см с ламинацией;

Стикерпак 10х15 см;

Блокнот 10х15 см с покрытием софт-тач.

*Готовый мерч может незначительно отличаться от изображенных на картинках.