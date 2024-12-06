Папа, я против этого брака. Том 2

Джубелиан Флойен, переродившаяся в теле главной злодейки новеллы, собирается избежать смерти, обрести независимость и... убедить отца в том, что ее брак с принцем-тираном невозможен! Чтобы добиться желаемого, Джубелиан решает прибегнуть к хитрости и вступить в фиктивные отношения с учеником отца – Максом. Вот только она не знает, кто он на самом деле...

Манхва «Папа, я против этого брака» – это красивая рисовка, неожиданные повороты сюжета и легкая недосказанность в отношениях главных героев. Читается на одном дыхании и вызывает привыкание с первой главы.