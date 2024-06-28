Все равно это исекай. Том 1

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Все равно это исекай. Том 1 category.manhva
Все равно это исекай
Том 1
Том 2
1 115 ₽

Описание

Романтическая манхва, иронизирующая над жанровыми клише.

Бог допускает ошибку, и после смерти обычная девушка перерождается в мире увлекательного фэнтези-романа. Повезло, что это ее любимая книга, и она прекрасно помнит сюжет!

Теперь она очаровательная аристократка, дочь барона, госпожа Литера Мерто. Пользуясь знаниями о мире, в котором оказалась, Литера начинает новую жизнь. Вскоре она выходит замуж за наследного принца и становится императрицей. Вот только супруг настолько ревнив, что однажды в безумном порыве... убивает несчастную жену! В агонии Литера взывает к богу и просит — в качестве извинения за допущенную ошибку — дать ей еще один шанс. Бог милостиво возвращает ее в самое начало книги.

Теперь Литера точно обретет счастье! Ради этого она готова на все — даже выйти замуж за второстепенного персонажа, мрачного и нелюдимого герцога северных земель...

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