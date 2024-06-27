Легенда о северном клинке. Том 1

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Легенда о северном клинке. Том 1 category.manhva
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  • Legend of the Northern Blade. Vol.1
  • Категория: Манхва
  • Артикул: Manga-12302
  • Вес: 600 гр.
  • Источник: Buggeomjeongi
  • Издатель: Бумажный фонарик
  • Размер: 15 x 22 см.
  • Количество страниц: 256
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Приключения, Боевик и Фэнтези
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Угак и Хэмин
  • ISBN: 978-5-17-163382-0
  • Дата выхода: 2024
Легенда о северном клинке
Том 1
Том 2
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1 225 ₽
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Описание

Давным‑давно мир держала в страхе таинственная группировка Тихая Ночь. Мастера боевых искусств объединились в союз под названием Небеса Посреди Облаков и, чтобы спасти мир от ужасов, которые несла с собой Тихая Ночь, они основали Северный Небесный Клан. Шли годы, угроза исчезла и воцарился мир, но могущество Северного Небесного Клана тревожило мастеров, и тогда было совершено жуткое предательство. Клан был распущен, его глава погиб, а его сын — Джин Мувон — стал заложником родных стен Северного Небесного Клана. Казалось, наследие Клана было утеряно навсегда, однако лишь Джин Мувон знает про тайную технику, которая осталась в стенах города, и теперь ее изучение поможет ему не только обрести силу, но и противостоять врагам.

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