Легенда о северном клинке. Том 1

Давным‑давно мир держала в страхе таинственная группировка Тихая Ночь. Мастера боевых искусств объединились в союз под названием Небеса Посреди Облаков и, чтобы спасти мир от ужасов, которые несла с собой Тихая Ночь, они основали Северный Небесный Клан. Шли годы, угроза исчезла и воцарился мир, но могущество Северного Небесного Клана тревожило мастеров, и тогда было совершено жуткое предательство. Клан был распущен, его глава погиб, а его сын — Джин Мувон — стал заложником родных стен Северного Небесного Клана. Казалось, наследие Клана было утеряно навсегда, однако лишь Джин Мувон знает про тайную технику, которая осталась в стенах города, и теперь ее изучение поможет ему не только обрести силу, но и противостоять врагам.