Небесный десант. Том 5.

Чегаль Лян, типичный второгодник, юноша без царя в голове, но зато и без кукиша в кармане, спасает загадочного прощелыгу по прозвищу Весельчак от преследующего его полицейского патруля в составе двух обалдуев в форме (т.е. форменных обалдуев). Весельчак, который на поверку оказывается вестником богов небесного королевства со звучным названием Авалон (не путать с одноименным островом из кельтской мифологии, расположенным не на небесах, а посреди земного океана; сочинитель манги употребил существующее название, бессовестно воспользовавшись тем юридическим фактом, что во времена друидов не существовало авторских прав). В благодарность за соучастие Весельчак дает Ляну возможность подглядеть за купанием трех юных фей в феерической (в буквальном смысле слова) бане, где герой из чисто мальчишеского озорства пытается стянуть (в смысле украсть) волшебное одеяние у феи по имени Фанта и по неосторожности отрывает от наряда кусок ткани, в результате чего возвращение феи на ее небесную родину становится невозможным. Несчастная Фанта (именно Фанта, а не какая-нибудь там Меринда) – небесное создание, очей очарование -- отныне вынуждена прозябать в убогом мире людей, где она поначалу чувствует себя, словно медуза, вынесенная приливом на горячий песок Аравийской пустыни, но со временем осваивается и начинает вести себя, как нормальная современная школьница, т.е. дерзко, порой даже нагло и… вызывающе эротично. В довершение всего на Землю прибывает злючая-презлючая фея Медея, сестра авалонского премьер-министра Харона (не путать с Шароном), и устраивает героям всяческие пакости, без чего она просто не мыслит своего существования. По ходу развития событий возникает тема так называемых роковых сближений (они же -- опасные сближения, они же – опасные связи, они же -- …). Какова истинная природа этих сближений, и чем они так опасны, и к чему они приведут – этого пока еще толком не знает даже сам автор серии, но он обязательно что-нибудь придумает. В любом случае мы можем быть уверены, что:



Будет все очень славно,

Будет все очень дивно,

Будет все очень мило:



Фея Фанта обрубит,

Фея Фанта обрежет

Нить опасных сближений.



И к героям вернутся

Их спокойствие духа,

Их здоровье и сила,



И останется только

Пожелать им успехов

И больших достижений.