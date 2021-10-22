Крушитель. Том 5.

Сорванец Чанхо уже перешёл все границы и ведёт себя как отъявленный бандит. И вот результат: очередная дама в опасности. Кровь кипит на углях справедливости. Железный кулак Ли Сиуна нашёл наконец свою цель.

Но демонстрация древних техник не ускользает от внимательного Хёк Сочхона, мастера клана Чхондомун. Он быстро разглядел в защитнике слабых воспитанника Кумуллёна. Будущий предводитель клана против ученика старшей школы! Неужели исход битвы предрешён?

А пока разворачивается схватка силы и воли, тайный мир Мурима приоткрывает двери, являя на свет свои цели, называя союзников и врагов. Кто же на чьей стороне? Вот в этом ещё надо разобраться!