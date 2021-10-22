Крушитель. Том 5.

0 отзывов
Крушитель. Том 5. category.manhva
15%
Крушитель
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts
340 ₽
290 ₽
Специальная цена

Описание

Сорванец Чанхо уже перешёл все границы и ведёт себя как отъявленный бандит. И вот результат: очередная дама в опасности. Кровь кипит на углях справедливости. Железный кулак Ли Сиуна нашёл наконец свою цель.
Но демонстрация древних техник не ускользает от внимательного Хёк Сочхона, мастера клана Чхондомун. Он быстро разглядел в защитнике слабых воспитанника Кумуллёна. Будущий предводитель клана против ученика старшей школы! Неужели исход битвы предрешён?
А пока разворачивается схватка силы и воли, тайный мир Мурима приоткрывает двери, являя на свет свои цели, называя союзников и врагов. Кто же на чьей стороне? Вот в этом ещё надо разобраться!

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)