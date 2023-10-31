Брошенная императрица. Том 1

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Брошенная императрица. Том 1 category.manhva
36%
  • The Abandoned Empress Vol.1
  • Категория: Манхва
  • Артикул: Manga-11827
  • Вес: 400 гр.
  • Источник: The Abandoned Empress
  • Издатель: Freedom
  • Размер: 14,5 x 21,5 см.
  • Количество страниц: 256
  • Год выпуска: 2023
  • Жанр: Романтика и Исекай
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Юна Чон и iNa
  • ISBN: 978-5-04-188845-9
  • Дата выхода: Ноябрь 2023
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Описание

Аристия ла Моник была рождена стать единственной и неповторимой супругой будущего императора, цветком империи Кастина. Нареченная ждала того дня, когда станет женой принца Руфелиса. Однако все изменилось в день, когда таинственная девушка Чжиын, появившаяся из озера, оказалась во дворце. Вскоре Руфелис отвернулся от Аристии, а Чжиын провозгласили новой невестой принца. Однако у отвергнутой императрицы появляется шанс изменить судьбу и переродиться задолго до этих печальных событий. Но что, если это все лишь сон и ход истории уже не изменить?

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