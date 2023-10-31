Брошенная императрица. Том 1

Аристия ла Моник была рождена стать единственной и неповторимой супругой будущего императора, цветком империи Кастина. Нареченная ждала того дня, когда станет женой принца Руфелиса. Однако все изменилось в день, когда таинственная девушка Чжиын, появившаяся из озера, оказалась во дворце. Вскоре Руфелис отвернулся от Аристии, а Чжиын провозгласили новой невестой принца. Однако у отвергнутой императрицы появляется шанс изменить судьбу и переродиться задолго до этих печальных событий. Но что, если это все лишь сон и ход истории уже не изменить?