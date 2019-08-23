Дисбаланс. Том 3.

Вернуть потерянный кошелек – благородное дело, но только не в том случае, когда в нем не хватает половины денег. Именно такая история приключилась со старшеклассником Джин Хо Мёном, который позаимствовал 7 тысяч вон из кошелька, потерянного прекрасной девушкой. Последняя согласилась считать эту сумму ссудой, и, возможно, на этом все бы и кончилось, однако судьба сыграла с Джин Хо злую шутку – придя на следующий день в школу, молодой человек узнал в давешней незнакомке свою новую классную руководительницу! Прекрасная, но холодная и высокомерная Хэ Ён тут же возненавидела своего вспыльчивого и, как ей казалось, жуликоватого ученика, однако, как это часто бывает, рядом с ненавистью нашлось место и любви…