Дисбаланс. Том 3.

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Дисбаланс. Том 3. category.manhva
280 ₽

Описание

Вернуть потерянный кошелек – благородное дело, но только не в том случае, когда в нем не хватает половины денег. Именно такая история приключилась со старшеклассником Джин Хо Мёном, который позаимствовал 7 тысяч вон из кошелька, потерянного прекрасной девушкой. Последняя согласилась считать эту сумму ссудой, и, возможно, на этом все бы и кончилось, однако судьба сыграла с Джин Хо злую шутку – придя на следующий день в школу, молодой человек узнал в давешней незнакомке свою новую классную руководительницу! Прекрасная, но холодная и высокомерная Хэ Ён тут же возненавидела своего вспыльчивого и, как ей казалось, жуликоватого ученика, однако, как это часто бывает, рядом с ненавистью нашлось место и любви…

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