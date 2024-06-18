Поминальные тортики из кафе "Чистилище". Том 2

Добро пожаловать в единственное в мире кафе "Чистилище"! Те, кто потерял драгоценного человека, приходят и рассказывают Марго, владелице кондитерской, о том, что умершему нравилось при жизни. Марго тщательно записывает их истории и печет поминальные тортики, наполненные тоской и любовью, которые помогут на том свете душе добраться до врат реинкарнации.

Книга продолжает первый том, добавляя еще две истории. Третья — про солистку рок-группы, которая, несмотря ненавистников и предрассудки, смогла завоевать сердца миллионов людей; четвертая — про пожилую фокусницу и маленькую девочку-кошечку, которые не отказались от своих сокровенных желаний несмотря на то, что те причинили им боль.