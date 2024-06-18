Поминальные тортики из кафе "Чистилище". Том 2

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Поминальные тортики из кафе "Чистилище". Том 2 category.manhva
14%
  • Категория: Манхва
  • Артикул: Manga-12275
  • Вес: 400 гр.
  • Издатель: АСТ и Бумажный фонарик
  • Размер: 15 x 22 см.
  • Количество страниц: 256
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Драма
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Санхо
  • ISBN: 978-5-17-165536-5
  • Дата выхода: Июль 2024
Поминальные тортики из кафе "Чистилище"
Том 1
Том 2
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts
1 250 ₽
1 070 ₽
Специальная цена

Описание

Добро пожаловать в единственное в мире кафе "Чистилище"! Те, кто потерял драгоценного человека, приходят и рассказывают Марго, владелице кондитерской, о том, что умершему нравилось при жизни. Марго тщательно записывает их истории и печет поминальные тортики, наполненные тоской и любовью, которые помогут на том свете душе добраться до врат реинкарнации.

Книга продолжает первый том, добавляя еще две истории. Третья — про солистку рок-группы, которая, несмотря ненавистников и предрассудки, смогла завоевать сердца миллионов людей; четвертая — про пожилую фокусницу и маленькую девочку-кошечку, которые не отказались от своих сокровенных желаний несмотря на то, что те причинили им боль.

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