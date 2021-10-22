Ангелы ковчега. Том 2.

0 отзывов
Ангелы ковчега. Том 2. category.manhva
Ангелы ковчега
Том 1
Том 2
Том 3
280 ₽

Описание

Сёстры Сима, Хама и Иафета прибыли к нам с Земли, которая благополучно вращается себе в другом измерении. Перед девушками стоит задача найти животных, которые на нашей планете находятся на грани вымирания, и поместить их в ковчег, сотворенный когда-то их отцом Ноем. Там представители исчезающих видов будут жить в мире и спокойствии до тех пор, пока земляне не одумаются и не наведут порядок в своем изрядно замусоренном доме. Жители другого измерения воспринимают животных совсем не так, как земляне, - они видят не только физическую оболочку своих бессловесных братьев, но и саму их душу. А потому для них любая жизнь - прекрасна и удивительна. А для вас?

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)