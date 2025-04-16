Берегись этих братьев! Том 1

Влиятельная семья Эрнст, в отчаянной попытке заполнить пустоту после утраты своей дочери, усыновляет девочку по имени Хари. Новые родители искренне любят приемную дочь, но их родные сыновья, братья Эрнст, начинают издеваться над Хари. Проходит много лет, и, кажется, страдания вот-вот окончатся: завтра состоится свадьба Хари, которая позволит ей покинуть этот негостеприимный дом навсегда. Когда девушка засыпает, ей кажется, что все горести остались позади. Но, проснувшись, Хари вновь оказывается в детстве. Она решает, что, если ей выпала возможность прожить свою жизнь заново, на этот раз все будет так, как она сама того пожелает. Сможет ли она изменить свою судьбу?