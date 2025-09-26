Комплект ранобэ Монолог Фармацевта 1-2 том (комплект из 2-х книг)

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Комплект ранобэ Монолог Фармацевта 1-2 том (комплект из 2-х книг) ранобэ
7%
Ранобэ: Монолог фармацевта
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
3 180 ₽
2 960 ₽
Специальная цена

Описание

Юная травница Маомао ведет жизнь тихую и бедную, пока однажды ее не похищают, дабы продать во дворец императорских жен. С тех пор она день за днем трудится низшей служанкой во внутреннем дворце и мучительно выжидает, когда же кончится отмеренный срок. К своему несчастью, Маомао замечает, что кто-то губит детей наложниц, и спасает маленькую принцессу. Так она становится личной прислужницей наложницы высшего ранга, которой благоволит сам император. Казалось бы, ее ждет завидная судьба, да только на новом месте Маомао не дают покоя: кто-то расправляется со слугами, высшими сановниками и покушается на жизнь наложниц. Что же это? Проклятие? Или государственная измена?

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