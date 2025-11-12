Настоящее пробуждение. Книга 4

Дело о номере Тринадцать. Полгода назад произошла серия жестоких убийств. Виновник был пойман и посажен в тюрьму. Однако дело не смогли довести до конца — трое детективов по загадочным обстоятельствам стали жертвами необъяснимых происшествий. За решение непростой задачи берутся Е Сяо и Су Му. Они отправляются на встречу с убийцей, но оказывается, что тот ничего не помнит или… делает вид, что не помнит? В ходе расследования полицейские обнаруживают лист с загадочными буквами и цифрами из лаборатории и узнают о таинственных исчезновениях детей. Теперь им предстоит выяснить не только мотивы преступника, но и разгадать большую тайну секретного научного института...