История о ранах

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В провинциальном городке среди девочек старших школ разошелся слух, будто бы местные видели вампиршу небывалой красоты. Коёми Арараги, разумеется, в эту чушь не верил, но ровно до тех пор, пока сам не повстречал ее, Киссшот Ацеролаорион Хартандерблейд — ужасно раненную, без рук и без ног. И эта роковая встреча запускает цепь ужасных событий, где каждый участник нанесет другому рану; где плохо будет всем без исключения.
2026-04-04 22:19:59
Очень классное ранобэ и очень классное издание!
2025-03-02 19:46:05
История прекрасная и оформление книги понравилось, и я вообще счастлива, что это ранобэ перевели и выпустили в печать, и все было бы хорошо и максимальную оценку бы поставила, если бы не одно но. Перевод речи Киссшот. Я понимаю, что в оригинале у ее речи устаревшие выражения и это нужно было как-то передать.. Но нужно учитывать культурные особенности русского и ассоциации, связанные со старой речью. Киссшот - 500летняя вампирша, прекрасная, приближенная к статусу божества, а ее речь получилась как у бабки из сказок. Чтобы не было подобного впечатления, можно смело убирать 3/4 всех устаревших слов. Чтобы не вся речь была устаревшей, а по слову в предложении. Так будет и чувствоваться, что она не из нашего времени, и при этом не будет впечатления просторечья. Бонусом: было бы здорово, если бы коронная фраза Ошино "Радость какая нашла?" тоже сменилась на "Случилось что-то хорошее?" В общем, о покупке не жалею, но если однажды в печати появится другой перевод, с удовольствием заменю книгу на полке на новую.
2023-12-07 00:25:57
Когда увидел печатное издание, сразу захотел перечитать "Цикл историй", хотя, уже как года 3-4 вообще забросил ранобэ. Впечатления очень приятные, но издание в мягком переплете за 900Р разочаровывает. Долго, такое не прослужит. А если и с собой брать, как часто со мной случается ибо времени читать дома, практически нет, то она быстро придет в негодность. Надеюсь вы продолжите перевод и издание серии, слишком уж часто, издатели забрасывают ранобэ не издав и половины цикла.
2023-07-30 11:04:09
Шедевр от гения!
2023-07-09 10:12:30
Нисио исин является моим любимым автором а цикл историй так вообще является моей самой любимой серией что аниме что ранобе очень рад что теперь могу собрать физ.колкцию ранобе хоть и придется ждать несколько лет Том пришел в идеальном состоянии Спасибо