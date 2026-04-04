История о ранах

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Влада

2025-03-02 19:46:05

История прекрасная и оформление книги понравилось, и я вообще счастлива, что это ранобэ перевели и выпустили в печать, и все было бы хорошо и максимальную оценку бы поставила, если бы не одно но. Перевод речи Киссшот. Я понимаю, что в оригинале у ее речи устаревшие выражения и это нужно было как-то передать.. Но нужно учитывать культурные особенности русского и ассоциации, связанные со старой речью. Киссшот - 500летняя вампирша, прекрасная, приближенная к статусу божества, а ее речь получилась как у бабки из сказок. Чтобы не было подобного впечатления, можно смело убирать 3/4 всех устаревших слов. Чтобы не вся речь была устаревшей, а по слову в предложении. Так будет и чувствоваться, что она не из нашего времени, и при этом не будет впечатления просторечья. Бонусом: было бы здорово, если бы коронная фраза Ошино "Радость какая нашла?" тоже сменилась на "Случилось что-то хорошее?" В общем, о покупке не жалею, но если однажды в печати появится другой перевод, с удовольствием заменю книгу на полке на новую.