Истории монстров. Том 2.

Хитаги Сэндзёгахара наконец-то приняла все тяготы своей жизни и вернула себе вес, в честь чего в День матери отправляется в район, где когда-то жила вместе с семьей. Там она встречает Коёми Арараги, который мало того, что сбежал из дома и поссорился со своей сестрой, так еще и пытается помочь непонятной девочке по фамилии Хатикудзи найти путь к близкой родственнице. Но как бы они ни плутали по перекроенному району, а результата все нет и нет...