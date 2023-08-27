Истории монстров. Том 9.

На весенних каникулах самый обычный старшеклассник Коёми Арараги встречает редкую «странность» — прекрасную видом и ужасно израненную вампиршу Киссшот Ацеролаорион Хартандерблейд. Та молит его о спасении, и Коёми не выдерживает. Он позволяет выпить свою кровь без остатка, при этом даже не подозревая, что станет «отпрыском», «руками» и «ногами» для вампирши. И что на него откроют охоту три специалиста по отлову вампиров — Драматург, Эпизод и Палач.