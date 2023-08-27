Истории монстров. Том 9.

2 отзыва
Истории монстров. Том 9. манга
8%
  • Bakemonogatari. Vol. 9.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-10516
  • Вес: 300 гр.
  • Источник: Bakemonogatari
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 194
  • Год выпуска: 2023
  • Жанр: Романтика, Мистика, Комедия, Драма и Боевик
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Нисио Исин и Oh! great
  • ISBN: 978-5-91996-457-5
  • Дата выхода: Август 2023
Истории монстров
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
790 ₽
730 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

На весенних каникулах самый обычный старшеклассник Коёми Арараги встречает редкую «странность» — прекрасную видом и ужасно израненную вампиршу Киссшот Ацеролаорион Хартандерблейд. Та молит его о спасении, и Коёми не выдерживает. Он позволяет выпить свою кровь без остатка, при этом даже не подозревая, что станет «отпрыском», «руками» и «ногами» для вампирши. И что на него откроют охоту три специалиста по отлову вампиров — Драматург, Эпизод и Палач.

Отзывы и вопросы

A

A

Истории ран это один из самых любимых мною сюжетов в цикле историй. Рисовка в данной манге по моему мнению одна из самых лучших что я видел. А смотря на обложку просто глаз радуется

Д

Шедевр!

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