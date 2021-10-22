Истории монстров. Том 11.

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Истории монстров. Том 11. манга
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  • Bakemonogatari. Vol. 11.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-11554
  • Вес: 255 гр.
  • Источник: Bakemonogatari
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 194
  • Год выпуска: 2023
  • Жанр: Романтика, Мистика, Комедия, Драма и Боевик
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Нисио Исин и Oh! great
  • ISBN: 978-5-91996-471-1
  • Дата выхода: Декабрь 2023
Истории монстров
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
790 ₽
730 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Победив Драматурга, Коёми получает шанс сразиться с Эпизодом, которого Киссшот называет «полукровкой». У Эпизода ограничены силы, но нет никаких вампирских слабостей, а еще он обожает ставить ловушки, выпендриваться и играть со своей жертвой в жестокие игры. Как с ним справится отпрыск Убийцы странностей? И почему тактика Эпизода напоминает Коёми издевательства младших сестер?

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