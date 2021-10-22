Истории монстров. Том 11.

Победив Драматурга, Коёми получает шанс сразиться с Эпизодом, которого Киссшот называет «полукровкой». У Эпизода ограничены силы, но нет никаких вампирских слабостей, а еще он обожает ставить ловушки, выпендриваться и играть со своей жертвой в жестокие игры. Как с ним справится отпрыск Убийцы странностей? И почему тактика Эпизода напоминает Коёми издевательства младших сестер?