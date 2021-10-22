Истории монстров. Том 12.

Впереди третья схватка, и на этот раз Коёми Арараги надо сразиться не с вампиром, а с человеком, что всех опасней: Палач — глава новой церкви, теневой командир подпольной тайной службы, которая только тем и занята, что искореняет «странности» в любом виде. Выловить и убить Киссшот Ацеролаорион Хартандерблейд — божественное предназначение Палача, и для битвы с Коёми он даже использует то, что отнял у самой Киссшот…