Истории монстров. Том 6.

1 отзыв
Истории монстров. Том 6. манга
8%
  • Bakemonogatari. Vol. 6.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-8069
  • Вес: 300 гр.
  • Источник: Bakemonogatari
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 194
  • Год выпуска: 2022
  • Жанр: Романтика, Мистика, Комедия, Драма и Боевик
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Oh! great и Нисио Исин
  • ISBN: 978-5-91996-382-0
  • Дата выхода: Январь 2022
Истории монстров
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
790 ₽
730 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Коёми Арараги освобождает Суругу Камбару от притязаний «обезьяньей лапы», и девушка становится его другом. Вместе они даже отправляются к храму, чтобы приклеить оберег Осино, но вдруг сталкиваются со странной девочкой. Она — Надэко Сэнгоку, одна из многочисленных подружек Цукихи, сестры Коёми. Вот только сам Коёми о ней ничего не помнит. И вскоре пожалеет об этом...

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