Истории монстров. Том 6.

Коёми Арараги освобождает Суругу Камбару от притязаний «обезьяньей лапы», и девушка становится его другом. Вместе они даже отправляются к храму, чтобы приклеить оберег Осино, но вдруг сталкиваются со странной девочкой. Она — Надэко Сэнгоку, одна из многочисленных подружек Цукихи, сестры Коёми. Вот только сам Коёми о ней ничего не помнит. И вскоре пожалеет об этом...