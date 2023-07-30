Истории монстров. Том 6.

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Коёми Арараги освобождает Суругу Камбару от притязаний «обезьяньей лапы», и девушка становится его другом. Вместе они даже отправляются к храму, чтобы приклеить оберег Осино, но вдруг сталкиваются со странной девочкой. Она — Надэко Сэнгоку, одна из многочисленных подружек Цукихи, сестры Коёми. Вот только сам Коёми о ней ничего не помнит. И вскоре пожалеет об этом...