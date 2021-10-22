Истории монстров. Том 10.

Итак, сражения за руки и ноги Киссшот Ацеролаорион Хартандерблейд начались. Первый противник Коёми — вампир-братоубийца Драматург, который ходит на дело с парными клинками. Только он на вид никакой не вампир, а... оборотень! И более того, директор крупной компании, занимающейся борьбой со «странностями», мешающими человеческому обществу. Коёми уступает ему и в силе, и в массе, к тому же Драматург делает шикарное предложение о работе... Как победить его и вернуть Киссшот правую руку?