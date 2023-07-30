Истории монстров. Том 5.

Коёми Арараги сталкивается с монстром, который пытается его убить, но теперь Коёми догадывается, что к этому как-то причастна школьная суперзвезда Суруга Камбару, капитан баскетбольной команды Наоэцу. Поначалу кажется, что она искренне восхищается им и пытается подружиться, но все не так просто. Суруга Камбару как-то связана с девушкой Коёми — Хитаги Сэндзёгахарой. Более того — разрыв их отношений приводит к тому, что за душой Суруги теперь охотится настоящий Дьявол...