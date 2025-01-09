Истории о монстрах. Том 1.

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Коёми Арараги — самый обычный школьник и тот еще лоботряс, но даже он не может пройти мимо своей одноклассницы — таинственной красавицы по фамилии Сэндзёгахара, которую прозвали «принцессой благородных кровей». Она часто опаздывает на уроки, не ходит на занятия по физическому воспитанию и вообще сторонится всех подряд. И никто не знает, что ее мучает недуг сверхъестественного происхождения. Разгадать эту загадку так же трудно, как и привести потерявшуюся девочку по фамилии Хатикудзи домой...
2025-01-09 16:49:42
Прочитал. Отлично Перевод неплох, хотя Поливанов первое время резал глаз. Сюжет хорош. Посмотрите сначала аниме.
2023-10-29 00:00:14
Ранобе очень крутое! Очень нравиться стиль, как написана история, и диалоги. Боюсь даже представить, на сколько трудно переводить подобный текст. Крайне рекомендую и жду продолжения!
2023-10-22 02:38:04
Книгу держать в руках одно удовольствие. Она мягкая и легко раскрывается. После такого классного издания, ждешь такой же мягкости и от других книг.
2023-10-02 19:01:29
Как же меня растапливает эта история Знаю, забегаю ДАЛЕКО вперёд, но всё равно хотел бы узнать, планируется выпуск ВСЕХ томов? Просто для справки, Vertical не выпустил (пока?) Monster season + анонсирован 30 том. Спасибо XL Media за старания🥳
2023-07-30 10:55:13
Приятное ранобэ.