Истории о монстрах. Том 1.

14 отзывов
Истории о монстрах. Том 1. ранобэ
8%
Цикл историй
Книга 1
Книга 2
Книга 3
Оригинальная цена
790 ₽
730 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Коёми Арараги — самый обычный школьник и тот еще лоботряс, но даже он не может пройти мимо своей одноклассницы — таинственной красавицы по фамилии Сэндзёгахара, которую прозвали «принцессой благородных кровей». Она часто опаздывает на уроки, не ходит на занятия по физическому воспитанию и вообще сторонится всех подряд. И никто не знает, что ее мучает недуг сверхъестественного происхождения. Разгадать эту загадку так же трудно, как и привести потерявшуюся девочку по фамилии Хатикудзи домой...

Отзывы и вопросы

A

A

Прочитал. Отлично Перевод неплох, хотя Поливанов первое время резал глаз. Сюжет хорош. Посмотрите сначала аниме.

Н

Ранобе очень крутое! Очень нравиться стиль, как написана история, и диалоги. Боюсь даже представить, на сколько трудно переводить подобный текст. Крайне рекомендую и жду продолжения!

М

Книгу держать в руках одно удовольствие. Она мягкая и легко раскрывается. После такого классного издания, ждешь такой же мягкости и от других книг.

Д

Как же меня растапливает эта история Знаю, забегаю ДАЛЕКО вперёд, но всё равно хотел бы узнать, планируется выпуск ВСЕХ томов? Просто для справки, Vertical не выпустил (пока?) Monster season + анонсирован 30 том. Спасибо XL Media за старания🥳

Д

Приятное ранобэ.

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