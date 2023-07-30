Истории монстров. Том 4.

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После истории с Заблудшей улиткой Коёми Арараги начинает встречаться с Хитаги Сэндзёгахарой, и в первую очередь оба пытаются подготовить Коёми к пробным экзаменам. Но в воцарившуюся идиллию вдруг вмешивается неизвестная странность в дождевике, самый настоящий монстр, готовый рвать и метать, и этот монстр явно хочет крови Коёми. Так кто же охотится за ним? И что за сила раздолбала его любимый велосипед?