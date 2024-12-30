Хаски и его учитель Белый кот. Книга 1

В мире наступают смутные времена, когда власть захватил настоящий монстр. Самопровозглашенный император-тиран Тасянь-цзюнь бесчинствовал, приводя в трепет врагов, а бывших товарищей — в ужас. Под его правлением все духовные школы были вынуждены склониться перед ним и бездействовать. Он попирал все законы мира, устанавливая новые.

За свое сумасбродное правление Тасянь-цзюнь прослыл в быту как «собачий император». Однако даже монстру может надоесть постоянный хаос. Решив, что все долги выплачены и каждого настигло возмездие, он решил завершить свой порочный жизненный путь. В окружении цветущих яблонь Тасянь-цзюнь в последний раз закрыл глаза… чтобы открыть их вновь, вернувшись назад во времени. Неужели даже к нему смилостивились небеса, дав возможность исправить ошибки прошлого?