Хаски и его учитель Белый кот. Книга 1

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Хаски и его учитель Белый кот. Книга 1 ранобэ
  • The Husky And His White Cat Shizun. Vol.1
  • Категория: Ранобэ
  • Артикул: Ranobe-13407
  • Вес: 1000 гр.
  • Источник: The Husky And His White Cat Shizun
  • Издатель: АСТ
  • Количество страниц: 640
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Фэнтези
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Жоубао Бучи Жоу
  • ISBN: 978-5-17-169817-1
  • Дата выхода: Март 2025
1 640 ₽

Описание

В мире наступают смутные времена, когда власть захватил настоящий монстр. Самопровозглашенный император-тиран Тасянь-цзюнь бесчинствовал, приводя в трепет врагов, а бывших товарищей — в ужас. Под его правлением все духовные школы были вынуждены склониться перед ним и бездействовать. Он попирал все законы мира, устанавливая новые.

За свое сумасбродное правление Тасянь-цзюнь прослыл в быту как «собачий император». Однако даже монстру может надоесть постоянный хаос. Решив, что все долги выплачены и каждого настигло возмездие, он решил завершить свой порочный жизненный путь. В окружении цветущих яблонь Тасянь-цзюнь в последний раз закрыл глаза… чтобы открыть их вновь, вернувшись назад во времени. Неужели даже к нему смилостивились небеса, дав возможность исправить ошибки прошлого?

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