Злодейский путь!.. Книга 6

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Злодейский путь!.. Книга 6 ранобэ
  • Категория: Ранобэ
  • Артикул: Ranobe-13882
  • Вес: 820 гр.
  • Источник: Злодейский путь!..
  • Издатель: Манн, Иванов и Фербер
  • Размер: 16,3 x 22,8 см.
  • Количество страниц: 480
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Фэнтези
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Эл Моргот
  • ISBN: 978-5-00250-399-5
Злодейский путь!..
Книга 1
Книга 3
Книга 4
1 380 ₽

Описание

Похождения читателя, который переместился в тело злодея популярной веб-новеллы, продолжаются. В шестой книге Шена ждут новые приключения — а значит, новые шансы умереть заработать баллы.

Отпраздновать день рождения друга, разгадать загадку хозяйки Северной горы, выступить в дебатах и принять участие в расхищении гробницы — вот что предстоит злодейскому герою (но не только: есть и то, что вошло в задания Системы).

Вас ждут переплетение китайской и европейской мифологий, красавцы-заклинатели, летающие на мечах и совершенствующие тело и дух, боевые искусства и безумные злодеи. А еще два рецепта пирогов на форзацах. У книги потрясающе красивое оформление: суперобложка от Xiaozi, внутренние иллюстарции от CatrineNice и Jenio Sayory.

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