Злодейский путь!.. Книга 6

Похождения читателя, который переместился в тело злодея популярной веб-новеллы, продолжаются. В шестой книге Шена ждут новые приключения — а значит, новые шансы умереть заработать баллы.

Отпраздновать день рождения друга, разгадать загадку хозяйки Северной горы, выступить в дебатах и принять участие в расхищении гробницы — вот что предстоит злодейскому герою (но не только: есть и то, что вошло в задания Системы).

Вас ждут переплетение китайской и европейской мифологий, красавцы-заклинатели, летающие на мечах и совершенствующие тело и дух, боевые искусства и безумные злодеи. А еще два рецепта пирогов на форзацах. У книги потрясающе красивое оформление: суперобложка от Xiaozi, внутренние иллюстарции от CatrineNice и Jenio Sayory.