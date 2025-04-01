Лериана, невеста герцога по контракту. Книга 3

Лериана встречается с Беатрис лицом к лицу. Однако златовласая красавица оказывается совсем не той веселой девушкой, которая была главной героиней романа. Теперь она мрачная и замкнутая и явно вынашивает коварные планы, преследуя какую-то цель.

Лериана снова в опасности, к тому же ее обвиняют в страшном преступлении. Рассчитывать девушка может только на помощь Ноа и саму себя. Вокруг них дворцовые интриги, темная магия и секреты, которые знает только тот, кто создал весь этот мир, — таинственная богиня.

Обретут ли Ноа и Лериана счастье?