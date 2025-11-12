Настоящее пробуждение. Книга 2

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Настоящее пробуждение. Книга 2 ранобэ
24%
Настоящее пробуждение
Том 4
Книга 1
Книга 2
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Описание

Дело о цветочном кладбище. Загадочные убийства — лишь часть повседневной жизни криминальных полицейских Е Сяо и Су Му. На этот раз им придется отправиться в заброшенную деревню, чтобы расследовать жуткие убийства девушек… Маньяк оставляет на месте преступления цветущую розу. Подозреваемый, на которого указывают многие улики, оказался серийным убийцей, привлеченным к ответственности много лет назад. Но как может мертвец совершать новые преступления?! Чем больше Е Сяо и Су Му погружаются в это дело, тем более подозрительным и мистическим им кажется все происходящее...

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