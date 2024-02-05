Наномашина. Книга 1

Принц Чхон познал все грани унижения. Его мать была простолюдинкой, и, несмотря на то что в его венах текла кровь Патриарха, внутренняя энергия Чхона так и не пробудилась. К тому же из-за данного обета он не мог обучаться боевому искусству.

Поэтому в тот момент, когда принц оказался в окружении вооруженных убийц, он не смог даже правильно взять меч в руку. Его конец был бы предрешен... Если бы его не спас внезапно появившийся из ниоткуда потомок, который установил в тело принца наномашину. Сможет ли поселившийся внутри искусственный интеллект переломить ход событий и исход борьбы за престол?