Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling. Книга 2

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ!

Сон Чину, когда-то прозванный слабейшим охотником Е-ранга, изменился. С помощью загадочной Системы он стремительно набирает силу и способности. Теперь он в одиночку может зачищать подземелья, которые когда-то казались смертельно опасными. Им заинтересовалась крупнейшая гильдия и новые враги.

Чину хотел лишь заработать денег и раскрыть свой потенциал...

Но, похоже, у Системы на него совсем другие планы…