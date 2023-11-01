Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling. Книга 2

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ!
Сон Чину, когда-то прозванный слабейшим охотником Е-ранга, изменился. С помощью загадочной Системы он стремительно набирает силу и способности. Теперь он в одиночку может зачищать подземелья, которые когда-то казались смертельно опасными. Им заинтересовалась крупнейшая гильдия и новые враги.
Чину хотел лишь заработать денег и раскрыть свой потенциал...
Но, похоже, у Системы на него совсем другие планы…
2023-11-01 16:55:10
В этот раз был учтён неудачный опыт с 1 томом (огромное количество ошибок первой версии) - во 2 томе я нашёл всего 1 ошибку. Сама книга - огонь. С удовольствием прочитал за пару дней, жду следующие тома.
2023-09-26 19:45:56
Сон Джин Ву в шоке от Сон Чину конечно