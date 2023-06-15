Девочка с лисьим хвостом. Том 2

1 отзыв
Девочка с лисьим хвостом. Том 2 ранобэ
Девочка с лисьим хвостом
Том 1
Том 2
Том 3
505 ₽

Описание

В жилах обычной школьницы Сон Данми течёт кровь кумихо — легендарной девятихвостой лисицы-оборотня. И теперь в любое время у Данми может вырасти лисий хвост. Каждый новый хвост-кумихо – отражение самой Данми, но с собственным характером и способностями. И вот теперь, когда лучшая подруга стала отдаляться, Данми предстоит встретиться с новой кумихо и узнать, насколько прочна ее дружба.

Приключенческая фэнтези история, которая совмещает в себе понятные подростковые реалии (анкеты, школьные тайны, любимые поп-группы) и отсылку к корейской мифологии (Кумихо, девятихвостой лисе).

Отзывы и вопросы

A

А

Интересное продолжение первой книги , милые картинки, приятная история.

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