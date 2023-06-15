Девочка с лисьим хвостом. Том 2

В жилах обычной школьницы Сон Данми течёт кровь кумихо — легендарной девятихвостой лисицы-оборотня. И теперь в любое время у Данми может вырасти лисий хвост. Каждый новый хвост-кумихо – отражение самой Данми, но с собственным характером и способностями. И вот теперь, когда лучшая подруга стала отдаляться, Данми предстоит встретиться с новой кумихо и узнать, насколько прочна ее дружба.

Приключенческая фэнтези история, которая совмещает в себе понятные подростковые реалии (анкеты, школьные тайны, любимые поп-группы) и отсылку к корейской мифологии (Кумихо, девятихвостой лисе).