Пустая шкатулка и нулевая Мария. Книга 3

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Пустая шкатулка и нулевая Мария. Книга 3 ранобэ
46%
  • Utsuro no Hako to Zero no Maria. Vol. 3
  • Категория: Ранобэ
  • Артикул: Ranobe-8007
  • Вес: 550 гр.
  • Источник: Utsuro no Hako to Zero no Maria
  • Издатель: Азбука-Аттикус
  • Размер: 13,6 x 20 см.
  • Количество страниц: 264
  • Год выпуска: 2021
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Эйдзи Микагэ и Тэцуо (415)
  • ISBN: 978-5-389-20384-6
Пустая шкатулка и нулевая Мария
Книга 1
Книга 2
Книга 3
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1 035 ₽
560 ₽
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Описание

Мечты Кадзуки Хосино об обычной школьной жизни превратились в пыль с появлением новенькой в классе. Она с порога объявила: «Я здесь, чтобы сломить тебя». И вот уже жизнь парня превратилась в череду странных событий – чем дальше, тем страшней. Вырвавшись из одного кошмара, он попадает в новый переплёт. В этот раз Дайя Оминэ, одноклассник и друг Кадзуки, втягивает Хосино, Отонаси и ещё нескольких школьников в игру «Свергни короля». Дайя использует силу, дарованную ему шкатулкой, чтобы… побороть скуку и отвлечься от мыслей о собственной заурядности. Ведь играть жизнями людей – так забавно, так поднимает самооценку. Так почему бы не вынудить их начать убивать друг друга – по правилам игры и в то же время как будто без причины?.. Участники первого раунда выбраны. Game start.

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