Пустая шкатулка и нулевая Мария. Книга 3

Мечты Кадзуки Хосино об обычной школьной жизни превратились в пыль с появлением новенькой в классе. Она с порога объявила: «Я здесь, чтобы сломить тебя». И вот уже жизнь парня превратилась в череду странных событий – чем дальше, тем страшней. Вырвавшись из одного кошмара, он попадает в новый переплёт. В этот раз Дайя Оминэ, одноклассник и друг Кадзуки, втягивает Хосино, Отонаси и ещё нескольких школьников в игру «Свергни короля». Дайя использует силу, дарованную ему шкатулкой, чтобы… побороть скуку и отвлечься от мыслей о собственной заурядности. Ведь играть жизнями людей – так забавно, так поднимает самооценку. Так почему бы не вынудить их начать убивать друг друга – по правилам игры и в то же время как будто без причины?.. Участники первого раунда выбраны. Game start.