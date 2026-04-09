Судьба/Истоки. Том 3.

8 отзывов
Судьба/Истоки. Том 3. ранобэ
8%
  • Fate/Zero. Vol. 3.
  • Категория: Ранобэ
  • Артикул: Ranobe-9693
  • Вес: 320 гр.
  • Источник: Fate/Zero
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 330
  • Год выпуска: 2023
  • Жанр: Боевик, Драма и Фэнтези
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Гэн Уробути (Nitroplus) и Такаси Такэути (TYPE-MOON)
  • ISBN: 978-5-91996-413-1
  • Дата выхода: Февраль 2023
Судьба/Истоки
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
740 ₽
680 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Арбитр четвертой Битвы объявил охоту на Кастера, однако участники не спешат уничтожать слугу. Воспользовавшись удобным случаем, на замок Айнцбернов нападает сначала Кейнет, а затем, желая встретиться с Кирицугу, и Кирэй Котоминэ. Слуги и призвавшие их маги отчаянно хотят победить и низвергнуть соперников. Кто выживет в этих схватках?

Fate/Zero рассказывает о четвертой Битве за Святой Грааль, которая произошла за десять лет до событий культовой игры Fate/stay night. Все знают, что именно катастрофа четвертой Битвы привела к преждевременному началу пятой. Но что же там произошло? Известный сценарист Гэн Уробути, непревзойденный мастер остросюжетного триллера, приподнимает завесу над темными тайнами прошлого...

Отзывы и вопросы

A

Ж

А можно 4ый том пожалуйста? Очень жду, давно жду)

Xl Media

2026-04-10 12:36:54

Здравствуйте! По вопросам издания книг необходимо обращаться в издательство: https://vk.com/xlmedia

N

Отличное ранобэ, очень давно жду 4 том! Прочитала 3 книги на залпом.

Т

Покупал не тут, а в ином магазине. Так или иначе, очень жду последующих переводов. Само по себе произведение прекрасное, перевод здесь самый хороший и аккуратный, а я полностью прочитал это произведение в Интернете. Очень жду 4 тома, спасибо за переводы❤️

В

Хорошее произведение, буду ждать продолжение.

R

Хоть конечно я не тут покупал(а в магазине Буквоед), но я очень рад товару жду 4ый том этого прекрасного произведения

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