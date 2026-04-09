Судьба/Истоки. Том 3.

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Арбитр четвертой Битвы объявил охоту на Кастера, однако участники не спешат уничтожать слугу. Воспользовавшись удобным случаем, на замок Айнцбернов нападает сначала Кейнет, а затем, желая встретиться с Кирицугу, и Кирэй Котоминэ. Слуги и призвавшие их маги отчаянно хотят победить и низвергнуть соперников. Кто выживет в этих схватках?
Fate/Zero рассказывает о четвертой Битве за Святой Грааль, которая произошла за десять лет до событий культовой игры Fate/stay night. Все знают, что именно катастрофа четвертой Битвы привела к преждевременному началу пятой. Но что же там произошло? Известный сценарист Гэн Уробути, непревзойденный мастер остросюжетного триллера, приподнимает завесу над темными тайнами прошлого...
2026-04-09 17:58:52
А можно 4ый том пожалуйста? Очень жду, давно жду)
2026-04-10 12:36:54
Здравствуйте! По вопросам издания книг необходимо обращаться в издательство: https://vk.com/xlmedia
2025-05-01 18:34:40
Отличное ранобэ, очень давно жду 4 том! Прочитала 3 книги на залпом.
2025-04-13 16:00:05
Покупал не тут, а в ином магазине. Так или иначе, очень жду последующих переводов. Само по себе произведение прекрасное, перевод здесь самый хороший и аккуратный, а я полностью прочитал это произведение в Интернете. Очень жду 4 тома, спасибо за переводы❤️
2023-09-23 23:56:56
Хорошее произведение, буду ждать продолжение.
2023-09-18 03:23:52
Хоть конечно я не тут покупал(а в магазине Буквоед), но я очень рад товару жду 4ый том этого прекрасного произведения