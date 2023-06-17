Девочка, которая любила макарони и прожила тысячу лет.

4 отзыва
Девочка, которая любила макарони и прожила тысячу лет. ранобэ
7%
  • Macaroon Daisuki na Onnanoko ga Donika Konika Sennen Ikitsuzukeru Ohanashi.
  • Категория: Ранобэ
  • Артикул: Ranobe-102
  • Вес: 255 гр.
  • Источник: Macaroon Daisuki na Onnanoko ga Donika Konika Sennen Ikitsuzukeru Ohanashi.
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 234
  • Год выпуска: 2017
  • Жанр: Научная фантастика, Романтика и Комедия
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Каратэ
Оригинальная цена
690 ₽
640 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Издание содержит цветные иллюстрации. Перед вами руководство, что делать, если ты - обычная девочка с нездоровой страстью к пирожным, но тебе непременно нужно прожить тысячу лет. Шутка. На самом деле вы держите в руках целый сборник полных любви и волшебства историй - местами забавных, местами грустных. Кроме девочки, которая очень любила макарони, тут есть девочка, которая умела говорить с бетоном, странный инопланетянин Парапоропурун, Цикадая, которая явилась из Королевства Цикад, - и это еще не все удивительные персонажи, с которыми вы встретитесь в этой книге…

Отзывы и вопросы

A

ч

слишком быстро читается, что очень хорошо

К

книга классная ха 2 дня прочитала 167 страниц

H

абсолютно не интересно, истории никакие, даже сюжета,можно сказать, попросту нету, однозначно не советую

П

Очееееень интересная книга, вообще я не люблю читать но эту книгу я прочитала очень быстро и с интересом , спасибо 💗😋

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