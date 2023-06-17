Девочка, которая любила макарони и прожила тысячу лет.

Издание содержит цветные иллюстрации. Перед вами руководство, что делать, если ты - обычная девочка с нездоровой страстью к пирожным, но тебе непременно нужно прожить тысячу лет. Шутка. На самом деле вы держите в руках целый сборник полных любви и волшебства историй - местами забавных, местами грустных. Кроме девочки, которая очень любила макарони, тут есть девочка, которая умела говорить с бетоном, странный инопланетянин Парапоропурун, Цикадая, которая явилась из Королевства Цикад, - и это еще не все удивительные персонажи, с которыми вы встретитесь в этой книге…