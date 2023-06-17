Девочка, которая любила макарони и прожила тысячу лет.

Издание содержит цветные иллюстрации. Перед вами руководство, что делать, если ты - обычная девочка с нездоровой страстью к пирожным, но тебе непременно нужно прожить тысячу лет. Шутка. На самом деле вы держите в руках целый сборник полных любви и волшебства историй - местами забавных, местами грустных. Кроме девочки, которая очень любила макарони, тут есть девочка, которая умела говорить с бетоном, странный инопланетянин Парапоропурун, Цикадая, которая явилась из Королевства Цикад, - и это еще не все удивительные персонажи, с которыми вы встретитесь в этой книге…
2023-06-17 12:05:35
слишком быстро читается, что очень хорошо
2023-04-17 12:10:30
книга классная ха 2 дня прочитала 167 страниц
2022-07-14 23:46:55
абсолютно не интересно, истории никакие, даже сюжета,можно сказать, попросту нету, однозначно не советую
2022-02-26 10:54:59
Очееееень интересная книга, вообще я не люблю читать но эту книгу я прочитала очень быстро и с интересом , спасибо 💗😋