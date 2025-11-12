Я вовсе не слуга демонического бога. Том 2

В то время как за окнами льет бесконечный дождь и не утихает магическая война, неприметная книжная лавочка будто живет собственной жизнью. Линь Цзе, хранитель книг и утешитель душ, томится в ожидании покупателей и изучает подаренный ему древний меч с загадочными символами. Он даже не догадывается, какие силы способен пробудить этот клинок. Но едва буря стихает, на пороге появляется долгожданная посетительница. И похоже, ей нужны не только совет или книга — ей нужно убежище… Почему судьба приводит ее именно в этот таинственный магазин? И что скрывает его хозяин, если даже древний меч подчиняется его воле?