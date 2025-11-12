Я вовсе не слуга демонического бога. Том 2

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Я вовсе не слуга демонического бога. Том 2 ранобэ
  • I’m Really Not The Demon God’s Lackey. Vol.2
  • Категория: Ранобэ
  • Артикул: Ranobe-14212
  • Вес: 600 гр.
  • Источник: I’m Really Not The Demon God’s Lackey
  • Издатель: Манн, Иванов и Фербер
  • Размер: 21 x 14,5 см.
  • Количество страниц: 304
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Фэнтези и Сэйнэн
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Great Calamity Of Fire
  • ISBN: 978-5-00250-224-0
Я вовсе не слуга демонического бога
Том 1
Том 2
990 ₽

Описание

В то время как за окнами льет бесконечный дождь и не утихает магическая война, неприметная книжная лавочка будто живет собственной жизнью. Линь Цзе, хранитель книг и утешитель душ, томится в ожидании покупателей и изучает подаренный ему древний меч с загадочными символами. Он даже не догадывается, какие силы способен пробудить этот клинок. Но едва буря стихает, на пороге появляется долгожданная посетительница. И похоже, ей нужны не только совет или книга — ей нужно убежище… Почему судьба приводит ее именно в этот таинственный магазин? И что скрывает его хозяин, если даже древний меч подчиняется его воле?

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