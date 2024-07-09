Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling. Книга 6

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"ПУСТЬ ВСЕ, ЧТО ТЕБЕ ДОРОГО, СГОРИТ ДОТЛА…"
Став свидетелем ошеломляющей мощи одного из Повелителей, Сон Чину не может дождаться, когда повысит свой уровень и достигнет таких же высот, и пока готовится отправить свою армию теневых солдат против великанов подземелья S-уровня.
Сон Чину спасет страну, которую бросил остальной мир, и получит международную известность, популярность его гильдии и приглашение на самую престижную конференцию охотников, но… встреча с другим Повелителем приносит плохие вести.
Если верить ему, грядет война, остановить которую не под силу даже сильнейшему охотнику…