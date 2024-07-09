Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling. Книга 6

0 отзывов
Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling. Книга 6 ранобэ
Поднятие уровня в одиночку. Новелла
Книга 1
Книга 2
Книга 3
725 ₽

Описание

"ПУСТЬ ВСЕ, ЧТО ТЕБЕ ДОРОГО, СГОРИТ ДОТЛА…"
Став свидетелем ошеломляющей мощи одного из Повелителей, Сон Чину не может дождаться, когда повысит свой уровень и достигнет таких же высот, и пока готовится отправить свою армию теневых солдат против великанов подземелья S-уровня.
Сон Чину спасет страну, которую бросил остальной мир, и получит международную известность, популярность его гильдии и приглашение на самую престижную конференцию охотников, но… встреча с другим Повелителем приносит плохие вести.
Если верить ему, грядет война, остановить которую не под силу даже сильнейшему охотнику…

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)