Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling. Книга 6

"ПУСТЬ ВСЕ, ЧТО ТЕБЕ ДОРОГО, СГОРИТ ДОТЛА…"

Став свидетелем ошеломляющей мощи одного из Повелителей, Сон Чину не может дождаться, когда повысит свой уровень и достигнет таких же высот, и пока готовится отправить свою армию теневых солдат против великанов подземелья S-уровня.

Сон Чину спасет страну, которую бросил остальной мир, и получит международную известность, популярность его гильдии и приглашение на самую престижную конференцию охотников, но… встреча с другим Повелителем приносит плохие вести.

Если верить ему, грядет война, остановить которую не под силу даже сильнейшему охотнику…