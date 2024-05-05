Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling. Том 4

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Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling. Том 4 category.manhva
Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling
Том 1
Том 2
Том 3
1 740 ₽

Описание

После получения профессии Сон Чину продолжает ходить в рейды с Ю Чинхо, а также он решает показать подруге младшей сестры, которая стремится стать охотницей вместо учёбы в школе, ужасы настоящей охоты. Они отправляются в подземелье вместе с новобранцами гильдии «Белый тигр». Но внезапно Врата вспыхивают красным, и обычный учебный рейд превращается в смертельно опасное приключение с нулевым шансом выжить даже у сильнейших. Охотники застревают в ледяном лесу, который кишит страшными и сильными монстрами. А некоторые из них оказываются разумными...

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