Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling. Том 4

После получения профессии Сон Чину продолжает ходить в рейды с Ю Чинхо, а также он решает показать подруге младшей сестры, которая стремится стать охотницей вместо учёбы в школе, ужасы настоящей охоты. Они отправляются в подземелье вместе с новобранцами гильдии «Белый тигр». Но внезапно Врата вспыхивают красным, и обычный учебный рейд превращается в смертельно опасное приключение с нулевым шансом выжить даже у сильнейших. Охотники застревают в ледяном лесу, который кишит страшными и сильными монстрами. А некоторые из них оказываются разумными...