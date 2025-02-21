Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling. Том 6

Сон Чину быстро продвигается по этажам башни "Крепость Демонов", сметая всё на своём пути, и встречает демона-лорда Эсиль, с помощью которой поднимается ещё выше. Охотник полон решимости добыть последний ингредиент для зелья, которое может вылечить болезнь его матери.

Тем временем за пределами подземелья нарастает новая угроза.

Монстры-муравьи с острова Чечжудо были замечены в Японии. Они явно собираются переселиться, и если доберутся до новых территорий, то всей Корее угрожает опасность. Охотники Японии и Кореи объединяются для опасного рейда на остров. Смогут ли они отбить атаку гигантских муравьёв? Ведь Сон Чину, один из сильнейших охотников, не заявлен в этот рейд...