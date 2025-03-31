Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling. Книга 8

750 ₽
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ПОЖЕРТВОВАТЬ ОДНИМ, ЧТОБЫ СПАСТИ МНОГИХ...
Повелитель Разрушения с армией хаоса обрушиваются на Землю, оставляя за собой кровавый след из миллионов смертей.
Охотники оказываются бессильны перед натиском врага. Теперь судьба человечества находится в руках Сон Чину, недавно коронованного Повелителя Теней. Кто выйдет победителем из финальной схватки?
Сможет ли Сон Чину пресечь вечную вражду между монстрами и людьми? Или же весь мир обратится в прах?