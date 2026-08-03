Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling. Том 12

Сон Чину сражается с тремя Повелителями в самом сердце Сеула, но потусторонние существа оказываются слишком могущественными, и победить их в одиночку невозможно. В момент, когда неминуемая гибель уже близко, охотник наконец-то сталкивается с истинным источником своей силы лицом к лицу. Повелитель теней, король мёртвых, показывает ему пройденный путь и даёт выбор. Выбор, который должен определить дальнейшую судьбу человечества...

Хватит ли Чину решимости спасти целый мир? И кто тот загадочный человек, который всегда наблюдал за ним и защищал?