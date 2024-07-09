Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling. Том 3

Сон Чину, в прошлом слабейший охотник Е-ранга, продолжает развивать свои новые способности. Благодаря Системе и заданиям его сила растёт настолько быстро, что скрывать это от посторонних становится всё сложнее. В новом рейде он встречает старых знакомых: Ли Чухи и Сон Чхиёля. Вместе с ними в подземелье отправляются опасные заключённые с надзирателем, который явно преследует собственную цель. Чину собирался притворяться слабаком, но у него не останется другого выбора, кроме как проявить свои способности, чтобы спасти друзей и остаться в живых.