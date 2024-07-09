Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling. Том 3

2 отзыва
Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling. Том 3 category.manhva
Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling
Том 1
Том 2
Том 3
1 630 ₽

Описание

Сон Чину, в прошлом слабейший охотник Е-ранга, продолжает развивать свои новые способности. Благодаря Системе и заданиям его сила растёт настолько быстро, что скрывать это от посторонних становится всё сложнее. В новом рейде он встречает старых знакомых: Ли Чухи и Сон Чхиёля. Вместе с ними в подземелье отправляются опасные заключённые с надзирателем, который явно преследует собственную цель. Чину собирался притворяться слабаком, но у него не останется другого выбора, кроме как проявить свои способности, чтобы спасти друзей и остаться в живых.

Отзывы и вопросы

A

Ф

Ага

Н

Очень классный аниме мне очин нравится

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)