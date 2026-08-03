Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling. Том 10

Сон Чину узнаёт о вечной войне между загадочными Повелителями и Властителями, которая вскоре может разразиться уже на Земле. Охотники по всему миру не успевают зачищать постоянно возникающие Врата, а охотник национального уровня найден мёртвым. Главным подозреваемым неожиданно становится отец Сон Чину, пропавший в подземелье десять лет назад.

Чтобы разобраться в происходящем, Сон Чину и Ю Чинхо отправляются в США на международную конференцию охотников как представители Южной Кореи. Однако там их подстерегает Хван Тонсу, который так и не оставил попыток отомстить за своего брата...